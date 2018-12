Vandalen steken autoband schepen Boelens plat DBS

08 december 2018

07u16 0 Grimbergen Vandalen hebben een van de wagen van schepen Eddie Boelens (Groen) platgestoken. De rechter voorband werd op vijf plaatsen doorstoken met een scherp voorwerp. Boelens heeft een klacht tegen onbekenden ingediend bij de politie.

“Mijn auto stond in de Jan Mulsstraat in de omgeving van mijn woning, ongeveer ter hoogte van het huisnummer 18, geparkeerd”, vertelt Boelens. “Wanneer de vandalenstreek werd uitgevoerd is onduidelijk. Mijn echtgenote parkeerde de wagen vorige maandag omstreeks 17 uur en het is pas vrijdagmiddag dat één van mijn zonen de platte band vaststelde toen hij kort na zijn vertrek moeite had met de controle van de wagen.”

Volgens Boelens is het geen toeval dat net zijn wagen het voorwerp is van vandalisme Op de auto kleeft een sticker van Groen. De daders dienen volgens de schepen dan ook in politieke hoek gezocht te worden. “Enkele jaren geleden werd al een affiche met scherpe politieke boodschappen tegen mijn engagement op de gevel van onze woning geplakt. Ik ben ervan overtuigd dat de daders van deze wandaad in dezelfde rangen gezocht dienen te worden.”