Vakantieparadijs aan het kanaal 31 juli 2018

Op zaterdag 4 en zondag 5 augustus wordt de Westvaartdijk al voor de achtste keer omgetoverd tot een exotisch vakantieparadijs: tonnen zand, een beachbar met zomerse cocktails en zwoele muziek zullen je een weekend lang een vakantiegevoel bezorgen maar dan dicht bij huis. Van 11 uur tot 22 uur kan je er relaxen met een mojito in de hand, petanquen of naar een dj-set of een optreden van een covergroep luisteren. Voor de kinderen is er uiteraard ook heel wat animatie en voor de eerste keer ook het muziekfestival 'Lalaaland'. Meer info op: www.humbeekplage.be





(DBS)