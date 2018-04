Vader van twee sterft bij arbeidsongeval: "Papa waakt in de hemel" 19 april 2018

02u29 1 Grimbergen Een stereotype trucker: verzot op rock en metal, en een levensgenieter pur sang. Zo zullen velen zich Wim De Vos (42), vader van twee, blijvend herinneren. De geboren Assenaar die nu in Humbeek woonde, kwam eergisteren om het leven bij een tragisch arbeidsongeval.

Het ongeval gebeurde dinsdag bij Caterpillar in Grimbergen, waar Wim voor Van Moer Logistics aan het werk was. "Hij was nog maar een vijftal weken bij ons in dienst, maar had al jaren ervaring als 'terminal trekker'", zegt Yves Hebb, HR-directeur bij Van Moer Logistics. "Dat houdt in dat hij containers op een bedrijfsdomein verplaatste. Wim was een goede werkkracht en we waren dan ook zeer tevreden over hem."





Handrem

Maar eergisteren liep het dus gruwelijk fout. "Het slachtoffer had net een container verplaatst", aldus Jan Geysen, arbeidsauditeur. "Toen hij een paal ter ondersteuning tegen de container wilde plaatsen, begon de trekker op de lichte helling te rollen. Vermoedelijk was de handrem niet volledig opgetrokken. Het slachtoffer is zo klem komen te zitten tussen de trekker en de container." Voor Wim kon helaas geen hulp meer baten. Gezien zijn jarenlange ervaring begrijpt ook niemand hoe dit net hem kon overkomen.





De twee zoontjes van Wim gingen gisteren begrijpelijk niet naar school. "Onze papa is nu in de hemel", klinkt het moedig "Daar zal hij over ons waken. We zullen dus ook op school ons best moeten blijven doen."





"Wim heeft moeten knokken voor wat hij bereikt heeft", zegt goede vriend Stefan Berghmans, die Wim al bijna dertig jaar kende. "Hij was zeer geliefd en je kon hem alles vragen. Hij stond altijd voor iedereen klaar..." Al zal Wim ook altijd herinnerd worden voor zijn liefde voor rock en metal. "De wereld mocht vergaan, maar elk jaar moest en zou hij naar het festival Graspop Metal Meeting gaan. Dat wou hij voor geen geld van de wereld missen." (VDBS/TVP)