Urbanus bezoekt monumentale kerststal in basiliek DBS

10 december 2018

16u09 0 Grimbergen De monumentale kerststal in de basiliek van Grimbergen kreeg vandaag bezoek van Urbanus.

Een specialist ter zake als je zijn klassieker ‘Bakske vol met stro’ beluistert maar hij was er nu wel niet speciaal voor vanuit zijn woonplaats Tollembeek naar Grimbergen afgezakt. In de basiliek vonden namelijk opnames plaats van het Eén-programma ‘Iedereen beroemd’ met de komiek. Tussendoor maakte hij wel tijd voor een foto met pastoor Johan Goossens.

De kerststal in de basiliek is dit jaar een replica van de woning van het vroegere schoolhoofd van de jongensschool in de Van Akenstraat. Daar wordt traditiegetrouw elk jaar met dertien vrijwilligers een maand aan gewerkt. Nog tot na Driekoningen kan je in de basiliek terecht om de kerststal te bewonderen.