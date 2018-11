Ultieme poging om lekkend Pierebad te dichten Grimbergenaren kunnen tijdelijk voordelig in Vilvoorde en Meise zwemmen Dimitri Berlanger

07 november 2018

17u20 2 Grimbergen Grimbergenaren kunnen deze en volgende maand aan het inwonerstarief gaan zwemmen in Vilvoorde en Meise. De gemeente heeft een overeenkomst gesloten omdat het eigen Pierebad twee maanden sluit in een ultieme poging om de lekken te herstellen.

Net voor de tiende verjaardag van het lekkende bad, dat liefst tien miljoen euro kostte, heeft de gemeente een overeenkomst bereikt met de aannemer. Die zal nu op eigen kosten een stevige ingreep uitvoeren. En ‘stevig’, dat betekent dat het Pierebad de deuren moet sluiten tot 31 december.

Om de inwoners toch voldoende zwemkansen te geven, vroeg en kreeg de gemeente Grimbergen de medewerking van de gemeente Meise en het Autonoom Gemeentebedrijf Vilvoorde. “Hierdoor zullen Grimbergenaren voor een individuele zwembeurt in De Wauwer in Meise en ’t Zeepaardje in Vilvoorde het tarief betalen dat ook voor de eigen inwoners geldt”, zegt sportschepen Tom Gaudaen (Open Vld). “Grimbergen past het verschil bij. Het volstaat om je identiteitskaart te tonen aan de kassa.”

Voor het Pierebad lijkt het intussen de ultieme reddingspoging te worden. Als het nu nog niet lukt om de chronische lekken een halt toe te roepen, ziet het er erg bedenkelijk uit. De gemeente dreigt immers zelf op te draaien voor toekomstige ingrepen, nu de tienjarige aansprakelijkheid op zijn einde loopt.

Hobbelig parcours

Het Pierebad opende begin 2009 de deuren. De bouw zelf had zowat twee jaar in beslag genomen, en legde een hobbelig parcours af. De Grimbergenaren moesten al bij aanvang langer dan gepland wachten op hun gloednieuw zwembad, en bijna tien jaar later is het verhaal dus nog niet ten einde. Ook dit jaar zijn er al verschillende sluitingen geweest.

De gemeente stelde de hoofdaannemer in gebreke. Wat volgde, was een welles-nietesspelletje dat nu ook al jaren aansleept. Tussendoor werden halfslachtige ingrepen uitgevoerd die geen soelaas boden. Alle herstellingswerken ten spijt, sijpelt er nog steeds chloorwater vanuit de badhal naar de technische kelderverdieping en in de betonstructuur.

Al zou hét probleem nu toch gevonden moeten zijn. “De advocaten van de aannemer en de gemeente hebben samengezeten en een akkoord bereikt in de vorm van een dading”, legde schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh (Open Vld) eerder al uit. “Beide partijen hebben experts aangeduid, en we denken dat we het probleem gevonden hebben in een product dat gebruikt werd bij de verbinding tussen de boven- en onderlaag.”

Er zal nu boven de bestaande betegeling een nieuwe gietvloer aangebracht worden. Afwachten of de soap hiermee ten einde is.