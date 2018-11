Uitslaande brand vernielt appartement DBS

21 november 2018

13u36 1 Grimbergen Rond de middag heeft een uitslaande brand gewoed in een appartementsgebouw op de Tweelindendreef.

De brandweer van de zone Vlaams-Brabant rukte massaal uit met daarbij ook verschillende ziekenwagens. Volgens een woordvoerder van de brandweer ontstond het vuur in een appartement op het gelijkvloers waar de bewoner frieten aan het bakken was. Door een oververhitte friteuse of pan – dat is onduidelijk – is er vervolgens brand ontstaan. Iedereen kon zich op tijd in veiligheid brengen. Eén buur liep wel een rookintoxicatie op toen hij het vuur nog trachtte te blussen. De andere appartementsbewoners werden een tijdlang geëvacueerd.

Het appartement op het gelijkvloers is helemaal vernield. In de andere vijf appartementen is er sprake van lichte rookschade.