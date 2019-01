Uitgebreide communicatie rond online aanmeldingen basisscholen DBS

23 januari 2019

08u56 0 Grimbergen De gemeente maakt werk van een uitgebreide communicatie rond de online aanmeldingen voor de Grimbergse basisscholen voor komend schooljaar.

“Alle informatie over het aanmelden en inschrijven van kinderen voor het volgend schooljaar in een Grimbergse basisschool nu terug te vinden via aanmelden.grimbergen.be”, zegt schepen van Onderwijs Karlijne Van Bree (Vernieuwing). “Alle basisscholen hebben een overzichtelijke folder ontvangen met het verzoek die naar de ouders te mailen en volgende week worden ook gedrukte pakketjes per school afgeleverd. Deze zijn in overleg met alle scholen tot stand gekomen. De folder zal ook per post verzonden worden naar de ouders van alle instappers. Ook andere toeleiders zullen de folder krijgen zoals bijvoorbeeld het ‘Huis van het Kind’, de bibliotheek en het OCMW.”

In de loop van februari zullen er nog infoportieken komen om belanghebbenden te wijzen op de aanmeldingsperiode. “We zullen er dan ook aandacht aan schenken in ons gemeentelijk infoblad.”

Ouders van instappers krijgen nog een herinneringskaartje vlak voor 1 maart. “Op deze manier denken we voldoende gecommuniceerd te zullen hebben. Dankzij een vlotte medewerking van de scholen en de administratie zitten we op schema”, aldus nog Van Bree.

De aanmeldingen kunnen gebeuren tussen 1 maart (vanaf 9 uur) en 29 maart (tot 23 uur). Dag of uur van ingave binnen deze periode is niet van belang. Voor ouders die hulp nodig hebben bij het aanmelden zijn momenten voorzien in het gemeentehuis en het OCMW.