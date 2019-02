Uitbater Delhaize doet geste naar door brugperikelen geïsoleerde klanten: “We betalen uw benzine terug” Dimitri Berlanger

19 februari 2019

17u32 2 Grimbergen Zelfstandig uitbater Dirk Huysmans van Delhaize in Humbeek doet een stevige geste richting de ‘geïsoleerde’ bewoners aan de andere kanaaloever. Die zijn door de brugperikelen nog zeker tot mei grotendeels afgesneden van de westkant en dat laat zich ook gevoelen in de supermarkt. Alle klanten krijgen voortaan een korting van 5 procent op hun aankopen. “Daarmee willen we vooral die mensen hun brandstof terugbetalen en overtuigen om toch om te rijden”, zegt Huysmans.

Het fameuze ongeval dateert intussen van 17 januari. Toen botste een vrachtschip tegen het brugdek met heel wat schade tot gevolg. De Vlaamse Waterweg gaat ervan uit dat de brug van Humbeek-Sas over het zeekanaal Brussel-Schelde in mei weer operationeel zal zijn. Klanten die aan de overkant van het kanaal wonen, moeten een omleiding volgen via ofwel de Verbrande Brug in Grimbergen ofwel de Jan Bogaertsbrug in Kapelle-op-den-Bos. Het enige alternatief is te voet of met de fiets de veerdienst nemen.

Een lange periode om nog te overbruggen dus. “We voelen dit dan ook al drie weken in onze winkel”, legt zelfstandig uitbater Dirk Huysmans van AD Delhaize Humbeek uit. “Je mag rekenen dat we het ongeveer met 1.300 klanten minder moeten stellen. Mensen van net aan de overkant in Humbeek, en ook bewoners van Oxdonk en Kapelle-op-den-Bos rijden nog wel helemaal om maar de klanten uit Hombeek, Eppegem en Zemst zijn we grotendeels kwijt.” Huysmans zag zich de voorbije drie weken dan ook geconfronteerd met een omzetverlies van 15 procent.

Omdat er voor mei geen nieuwe brug is voorzien, schiet de zaakvoerder in actie. “We bieden eerst en vooral alle klanten een korting van 5 procent aan op alle inkopen. Daarmee is voor die bewoners van de overkant de benzine toch al betaald om helemaal om te rijden. Hopelijk kunnen we hen daarmee aanmoedigen om die extra kilometers toch te rijden. Voor diegenen die het sowieso toch doen, is het een vorm van bedanking. Om praktische redenen profiteren al onze klanten hiervan. Het was niet doenbaar om dit enkel aan de klanten van de oostkant te geven. Bedoeling is dat we onze omzet blijven draaien zodanig dat we ons huidig personeelsbestand kunnen behouden. Het is nog wat vroeg om de impact te meten, maar we denken dat deze geste gaat aanslaan. We hebben al zeer veel positieve reacties gekregen.”

De service van de Humbeekse Delhaize gaat overigens nog verder dan enkel 5 procent korting. “Wie met het bootje komt, kan ook gewoon zijn inkopen doen en die worden vervolgens gratis thuisgeleverd. Zonder gesleur dus.”

Ook de openingsuren zijn uitgebreid. Voortaan is de Delhaize ook open op maandagmorgen vanaf 8 uur. “Zodanig dat mensen die er in het weekend niet geraken, toch hier terechtkunnen als ze op maandagmorgen hun kinderen naar school komen brengen.” De korting van 5 procent is geldig tot 30 april.