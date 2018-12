Uitbaatsters kinderdagverblijf gaan met centen van 30 kinderen aan de haal: ouders willen 30.000 euro terug Jasmijn Van Raemdonck

14 december 2018

20u30 9 Grimbergen Twintig ouders stappen naar de rechter om geld terug te eisen van een ondertussen gesloten kinderopvang in Grimbergen. De twee uitbaatsters van de crèche gingen in totaal met zo’n 30.000 euro aan de haal.

Kinderdagverblijf Pimpeloentje in Grimbergen kreeg op 10 september van dit jaar het bevel om de deuren te sluiten. De private crèche voldeed niet langer aan de voorwaarden voor een erkende kinderopvang door Kind en Gezin. Onder meer de brandveiligheid, de vergunning en de fiches van opgevangen kinderen waren niet in orde.

“Als ouders ga je ervan uit dat een crèche die is goedgekeurd door kind en Gezin een goede crèche is, maar dan horen we plots dat het gebouw zelfs een C-attest krijgt van de brandweer”, vertelt een verontwaardigde Yvonne Wilmus, mama van de vijftien maanden oude Jason. “Van de ene op de andere dag moesten wij op zoek naar een nieuwe crèche”.

Ook kinderverzorgsters niet uitbetaald

Maar dat is lang niet alles. “Alle ouders hadden een waarborg en een voorschot voor september betaald. Dat komt neer op zo’n 800 euro per gezin”, vertelt Yvonne. Dat geld zagen de ouders tot op vandaag nog niet terug. Bovendien werden de medewerksters van Pipeloentje volgens Yvonne de laatste twee maanden niet uitbetaald. De twee uitbaatsters van het kinderdagverblijf, N. K. en M. D. R., hebben elk contact verbroken en betaalden hun schulden noch aan de ouders, noch aan de medewerkers uit. “Zij hebben onze 30.000 euro gewoon in hun zakken gestoken”, roept Yvonne uit.

De afgelopen maanden klopten de ouders aan bij de Vlaamse Ombudsdienst om een dossier te openen. Deze dienst probeerde tevergeefs te bemiddelen met de uitbaatsters. Daarom hebben 20 van de 46 ouders zich nu verenigd om een advocaat in de arm te nemen. Zij hopen dat ook andere ouders zich nog bij hen zullen aansluiten. “Wij zijn nu al drie maanden aan het wachten. Als wij de stap naar de rechter niet zetten, komt er niks van in huis en zien wij ons geld nooit meer terug”, zegt Yvonne. Momenteel proberen de ouders zoveel mogelijk dossiers te verzamelen om zo sterk mogelijk te staan in het proces.

Niet de eerste keer

Door met de zaak naar de rechter te stappen, volgen de ouders de raad van burgemeester Marleen Mertens (CD&V) op. Zij stond hen bij in hun zoektocht naar een nieuwe opvang voor hun kinderen. “Toen de ouders mij contacteerden, heb ik hen een ingebrekestelling aangeraden. Alleen op die manier kunnen ze hun waarborgen terugvorderen”, laat de burgemeester weten. “We hebben nu wel een stevig dossier, dus hopen we dat het uiteindelijk goed zal uitdraaien voor ons”, voegt Yvonne eraan toe.

Het is volgens de jonge mama, die via Facebook contact had met ouders uit andere gemeenten, niet de eerste keer dat de verantwoordelijke van de crèche dit doet. “Haar vorige crèche De Kinderplaneet in Humbeek moest ook sluiten”, aldus Yvonne. De uitbaatster van de crèche was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.