Tweejarig meisje dat gered werd in Pierebad stelt het goed

18 maart 2019

16u06 1 Grimbergen Het tweejarig meisje dat zaterdag aan de verdrinkingsdood ontsnapte in het gemeentelijk zwembad Pierebad komt er weer helemaal bovenop. Ze kwam in het water terecht omdat ze haar moeder achterna gelopen was. Een redder kon haar op tijd uit het water halen en reanimeren. Volgens de politie is er dan ook geen sprake van enige nalatigheid – zoals op sociale media even werd gesuggereerd.

Liz uit Jette was zaterdag gaan zwemmen met haar ouders in het Pierebad. Op een zeker moment liep ze haar mama achterna die aan het zwemmen was, terwijl ze eigenlijk bij haar papa moest blijven. Ze sprong het water in en ging kopje onder. Het kindje werd op tijd opgemerkt, uit het water gehaald en gereanimeerd door een redder. Daarop werd ze naar het ziekenhuis overgebracht. Het zwembad werd intussen volledig ontruimd.

Ongeval

Zondag was Liz al aan de beterhand. Ze lachte en speelde al terug volop. Ze heeft het ziekenhuis intussen ook alweer verlaten. Bizar was wel dat de Grimbergse politie pas zondag op de hoogte was van het incident. Het noodnummer 100 werd gebeld, maar daar werd alleen melding gemaakt van een ongeval. Korpschef van de Grimbergse politie Jurgen Braeckmans zit verveeld met de kwestie: “We gaan contact opnemen met het communicatiecentrum Vlaams-Brabant hoe dit kan want dit was toch een vrij ernstig feit. Het kan niet dat we hiervan zo laat op de hoogte waren.”

De ouders van het meisje en de redder konden pas zondag verhoord worden. Er werd ook een proces-verbaal opgesteld, maar het incident wordt wel als een ongeval behandeld. De ouders hebben de redder in kwestie ook al uitvoerig bedankt.