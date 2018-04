Twee slechtvalken geboren in toren basiliek 20 april 2018

03u00 0

In de toren van de basiliek van Grimbergen zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee slechtvalken geboren. Terwijl het eerste slechtvalkje al gevoederd werd door zijn moeder, was het tweede nog uit het eitje aan het komen. Daarnaast liggen er nog twee eitjes in het nest. Verwacht wordt dat ook die de komende dagen zullen uitkomen. De geboorte komt net op tijd, want nu zondag vindt in Grimbergen de Lentemarkt plaats. Daar zal opnieuw een infostand over de slechtvalken opgesteld worden. Allerlei specialisten komen er een woordje uitleg geven.





Net als de voorbije jaren konden de broedactiviteiten en de geboortes live gevolgd worden op de televisie in de hoek naast de basiliek. (RDK)