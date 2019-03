Twee inbreeksters komen uit haag gekropen...net wanneer patrouille voorbijrijdt WHW

19 maart 2019

10u30 0 Grimbergen Twee Servische vrouwen zijn veroordeeld tot 12 maanden cel voor een poging tot inbraak. Ze werden betrapt door een patrouille toen ze uit een haag kwamen gekropen.

Timing is alles in het leven. Dat weten de twee twintigers nu ook. Op 17 november kwamen beiden uit een haag gekropen naast een woning in Grimbergen, net toen een patrouille van de politie voorbijreed. Natuurlijk vonden de agenten dit verdacht en ze hielden de twee staande. Ze bleken een schroevendraaier bij zich te hebben. “Om makkelijker in woningen binnen te geraken”, aldus het parket. “Beiden behoren tot een rondtrekkende zigeunerbende die regelmatig inbraken plegen.” Naar eigen zeggen waren ze op weg naar de gynaecoloog. “Een totaal ongeloofwaardige uitleg”, meende de rechter, die hen beiden tot een effectieve celstraf veroordeelde.