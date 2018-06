Trésignies-fietsroute leidt door oorlogsparcours 25 juni 2018

02u29 0 Grimbergen Het gemeentebestuur van Zemst stelde gisteren haar nieuwe fietsroute voor. De Trésigniesroute is een ode aan de oorlogsheld korporaal Trésignies en werd ingehuldigd tijdens de herdenking van 100 jaar militaire begraafplaats in Eppegem.

Samen met de nabestaanden van de overleden oorlogsslachtoffers werd zondag het honderdjarig bestaan van de militaire begraafplaats van Eppegem herdacht. Zo'n 300 mensen daagden op voor de ceremonie aan het kerkhof, waar drie gevechtsvliegtuigen overvlogen. Er werd zelfs een medische hulppost nagebouwd, die toonde hoe het er tijdens de oorlog aan toeging. Maar het grootste eerbetoon was voor de held korporaal Trésignies, die een eigen fietsroute in Zemst kreeg. 'Op 26 augustus 1914 was hij vrijwilliger om het kanaal van Willebroek in Grimbergen over te zwemmen en de openstaande brug te laten zakken, zodat het Belgische leger kon oprukken. Hij werd daarbij echter neergeschoten door de Duitsers', legt Dirk Van Roey, schepen van Toerisme, uit. 'Een dergelijke heldendaad konden we vanuit toeristisch oogpunt niet laten liggen." De fietsroute werd uitgestippeld door de VVV Toerisme Zemst en vormt een 29 kilometer lange lus die start aan de Schranshoeve en doorheen de deelgemeenten van Zemst leidt. "Fietsers passeren langs een 30-tal oorlogsmonumenten, zoals OSB-woningen, gedenkzuilen en het graf van korporaal Trésignies." Fietsers kunnen de route uitbreiden door aan de Verbrande Brug naar Grimbergen over te steken. Daar loopt de route 11 kilometer verder. (DCFS)