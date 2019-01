Totale maansverduistering te volgen bij MIRA DBS

10 januari 2019

15u57 0 Grimbergen De volkssterrenwacht MIRA in Grimbergen opent op maandag 21 januari van 4 tot 8 uur ‘s morgens de deuren voor de totale maansverduistering die die ochtend plaatsvindt van 04.33 tot 07.40 uur.

De aanwezigen krijgen op MIRA dan alle nodige uitleg met aanvullende maquettes en multimedia. Bij slecht weer wordt de eclips gevolgd via een webcast. Bij een maansverduistering schuift de maan in de schaduw van de aarde zodat de schijf van de maan verduistert. Naast het maanspektakel vallen er die ochtend nog andere interessante dingen te zien, zoals de lentester Acturus en de planeten Venus en Jupiter. Wie zich inschrijft kan zelfs van een lekker ontbijt genieten in het clubhuis. www.mira.be