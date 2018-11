Tinneke verkoopt knuffels voor Rode Neuzen Dag DBS

18 november 2018

17u21 0 Grimbergen Woonzorgcentrum Ter Biest zette zopas zijn deuren graag open voor een gezellige pannenkoekennamiddag in het kader van Rode Neuzen Dag. Iedereen uit de buurt was welkom, alsook familieleden, vrijwilligers, personeel,...

In het totaal werden er meer dan 600 verse pannenkoeken gebakken. Ook voor de bewoners was het een aangename namiddag. Er kwam veel volk over de vloer en dit zorgde voor leven in huis. De kinderen genoten van het springkasteel en volksspelen.

“Als ik mijn steentje kan bijdragen doe ik dit graag”, vertelde bewoonster Tinneke. Zij engageerde zich voor het verkopen van knuffels voor het goede doel. De totale opbrengst van de pannenkoekennamiddag bedroeg 1.450 euro.

Rode Neuzen Dag geeft dit jaar al zijn aandacht aan jongeren, leerkrachten en het mentaal welzijn op school.

Ook de collega’s van de sociale dienst van het OCMW merken dat meer en meer kinderen en jongeren het moeilijk hebben op school en wilden daarom ook een duit in het zakje doen. Zo namen ze het initiatief om op de donderdagen van oktober en november hun zelfgemaakte lekkernijen aan de OCMW-personeelsleden te verkopen.

Rode Neuzen Dag is een initiatief van VTM, Q-music en Belfius.