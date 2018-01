Tijdelijke verkeerssituatie Prinsenstraat blijft 02u44 0

De gewijzigde verkeerssituatie in de Prinsenstraat is nog maar eens op tafel gelegd ter evaluatie. Het gemeentebestuur, de lokale politie, vertegenwoordigers van de plaatselijke scholen en handelaars hebben beslist om de huidige toestand te behouden.Sinds begin december is het gedeelte van de Prinsenstraat tussen het einde van de kiss and ride-zone en het gemeentehuis eenrichting (rijrichting komende van de Spaanse Lindebaan red.). De parking aan de zijgevel van het gemeentehuis is vanaf beide kanten bereikbaar. Handelszaken, parkeerpleinen en andere aantrekkingspolen blijven vlot bereikbaar. Zolang de ingrijpende werken aan de Brusselsesteenweg duren, geldt de gewijzigde verkeerssituatie in het centrum. Het bestuur wil hiermee voorkomen dat het dorpscentrum gebruikt wordt door het toenemende doorgaand verkeer richting Ring. Onder meer onveilige toestanden voor de vele schoolgaande kinderen en andere zachte weggebruikers worden hiermee vermeden, terwijl de verkeersstromen in de dorpskern beheersbaar worden gehouden.De Brusselsesteenweg en het kruispunt met de Speelbroek en de de Merodestraat zijn gedurende enkele maanden niet meer toegankelijk ten gevolge van de werken. Het verkeer kan enkel worden omgeleid via de Spaanse Lindebaan. (DBS)