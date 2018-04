Tijdelijk eenrichtingsverkeer in Lagesteenweg 20 april 2018

02u41 0 Grimbergen Ter voorbereiding van de latere heraanleg starten vanaf 23 april in de Lagesteenweg en in de Beiaardlaan kabel- en sleufwerken waardoor de voetpaden, de berm en een deel van de rijbaan ingenomen zullen worden. Tijdens de werken zal altijd één zijde van de straat toegankelijk blijven voor doorgaand verkeer in één richting.

De eerste fase van de werken loopt vermoedelijk tot 9 mei. Op dat moment zal de Lagesteenweg tussen de Brusselsesteenweg en de Speelbroek enkel toegankelijk zijn voor verkeer richting Speelbroek. Wie vanaf de Wolvertemsesteenweg via de Beiaardlaan het dorp inrijdt, zal dus aan het einde van de Beiaardlaan verplicht naar links moeten afslaan.





Tweede fase

De tweede fase van de werken loopt vermoedelijk van 7 mei tot 25 mei. Tijdens deze tweede fase is verkeer in de Beiaardlaan enkel mogelijk richting Lagesteenweg en zal er ook aan de Bakkerstraat gewerkt worden. Er zal tijdens de werken niet geparkeerd kunnen worden in de werfzone. Er is een omleidingsroute voorzien via Lagesteenweg, Abdijstraat en Wolvertemsesteenweg.





(DBS)