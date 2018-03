Telenet 'zwaar in de fout' met tweetalige folders 22 maart 2018

In heel Meise en Grimbergen zijn tweetalige folders van Telenet in de bussen beland. Volgens Bart Laeremans, fractieleider van de Grimbergse oppositiepartij Vernieuwing, gaat het bedrijf hiermee zwaar in de fout en stimuleert het actief 'de verfransing van onze streek'. Hij roept de inwoners dan ook op om massaal te protesteren via een klachtenformulier op de website van Telenet of per brief.





(DBS)