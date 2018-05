Symbolische boompjes voor 'beloofde' Potaardepark 08 mei 2018

02u27 0 Grimbergen Vernieuwing heeft tien symbolische boompjes geplant op het Potaardeveld. Daarmee klaagt de partij aan dat het gemeentebestuur heeft verzuimd om een park in Strombeek te voorzien.

"In 2011 kwam naar buiten dat het toenmalige schepencollege zich had verzet tegen een parkzone van drie hectare die de Vlaamse regering had voorzien voor het Potaardeveld", legt Bart Laeremans uit. "Grimbergen wilde dat herleiden tot amper een hectare. Na een klacht bij de gouverneur werden de bezwaren van het college wegens 'verboden belang' geschorst en vervolgens door het college zelf ingetrokken."





Niettemin had minister Muyters bij de definitieve afbakening van het 'Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel' de parkzone al herleid tot 1,5 hectare. Het plan werd uiteindelijk wel vernietigd door de Raad van State. "Op de vraag van de Vlaamse regering wat er nu best zou gebeuren met het Potaardeveld engageerde het college zich om zelf initiatief te nemen tot het opstellen van een gemeentelijk RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan), waarbij het zelf kon bepalen hoe deze zone er zal uitzien, mét drie hectare park."





"Intussen zijn er vijf jaar verstreken, maar het schepencollege heeft verzuimd om zijn engagement waar te maken: er werd geen RUP opgesteld. De inwoners van Strombeek kunnen met andere woorden fluiten naar het beloofde park. Nochtans is er in Strombeek een heel grote nood aan een groene long waar de inwoners kunnen verpozen en wandelen." (DBS)





