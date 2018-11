Subsidie voor aanleg geveltuin DBS

24 november 2018

17u09 0 Grimbergen De gemeente geeft voortaan een subsidie van 20 euro voor de aanleg van een geveltuin. “Het vergroenen van de Grimbergse straten door gevelbeplanting zal worden aangemoedigd, en in de mate van de budgettaire mogelijkheden ondersteund worden”, luidt het.

Definitie van een geveltuin: een beplant gedeelte van de openbare weg, tegen de perceelsgrens (tegen een gevel van een gebouw, een vrijstaande muur…) inclusief de afboording.

De subsidie wordt vastgesteld op 20 euro per beheerder en per woning, uitgezonderd plantensoorten aangekocht in het kader van een fruitboom en haagplantactie georganiseerd door bijvoorbeeld het Regionaal Landschap en de Brabantse Kouters.

Al de noodzakelijke documenten (aanvraagformulier, subsidiereglement) kunt u downloaden via de gemeentelijke website (www.grimbergen.be) onder milieu/premies en subsidies/geveltuintjes.