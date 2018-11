Stroompanne zet gezinnen in het donker DBS

29 november 2018

18u29 1 Grimbergen In Grimbergen en deelgemeente Humbeek hebben een duizendtal gezinnen deze middag geruime tijd zonder elektriciteit gezeten.

Om 16.19 uur viel in de omgeving van het kanaal de stroom uit toen een hoofdkabel werd geraakt bij werken. Ploegen van Eandis kwamen ter plaatse en konden de nodige herstellingen uitvoeren. Geleidelijk aan floepte het licht in de getroffen straten terug aan. Onder meer op de Bergstraat, Kanaalstraat en Oostvaartdijk duurden de problemen het langst. Rond 18.15 uur was het euvel verholpen.