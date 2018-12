Stroompanne treft 3.000 gezinnen DBS

27 december 2018

19u02 0 Grimbergen Een groot deel van Meise en Wolvertem heeft donderdagavond ruim een uur zonder elektriciteit gezeten. Meer dan 3.000 gezinnen en afnemers waren daarbij getroffen.

De stroompanne begon omstreeks 17.40 uur. Het licht ging uit in onder meer de Alfred Van Campenhoutlaan, August De Schrijverlaan, Begonialaan, Bergstraat in Meise en onder meer de Autoweg, Beekstraat, Jan Hammeneckerstraat en Neromstraat in Wolvertem. Een ploeg van distributienetbeheerder Eandis kon de panne rond 18.45 uur verhelpen.