Strombeek Feest is absolute voltreffer 22 juni 2018

02u40 0

Veel volk en muziek in het park van dienstencentrum ter Borre tijdens Strombeek Feest. Op het programma: tal van animaties, gezellige kraampjes, volle terrasjes, een stralende zon, leuke optredens van de schoolkinderen uit de GBS 't Villegastje, de aanwezigheid van tal van Strombeekse vereningen en interculturele ontmoetingen met gezellige babbels en bijhorende lekker hapjes en drankjes. "De zesde editie van Strombeek Feest! was een absolute topper. Een bruisend en kleurrijk feestmoment én deugddoende ervaring voor de vele medewerkers, bezoekers en betrokken verantwoordelijken", aldus Paul Hermans. "Ook een dikke pluim voor buurtwerkster Sabine Dauwe, groep Intro, en Mario Deboodt, centrumleider van Ter Borre, die de gemeente Grimbergen mee ondersteunde in de organisatie van dit voor Strombeek belangrijk maatschappelijk project."





(DBS)