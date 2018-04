Steun voor rechtbank Halle-Vilvoorde 27 april 2018

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich volledig aan bij de motie die de Provincieraad goedkeurde in verband met het oprichten van een gerechtelijk arrondissement voor Halle-Vilvoorde of Vlaams-Brabant. De Brusselse rechtbank kampt volgens de Provincieraad met structurele achterstand en organisatieproblemen. In de motie wordt dan ook aangedrongen "dat de inwoners van Halle-Vilvoorde beschikken over een volwaardige rechtbank en niet langer aangewezen zijn op de Brusselse rechtbank; en daarbij ook beschikken over een volwaardig parket met een volledig ingevuld kader en eigen technische voorzieningen." (DBS)