Sterrenkijkdagen MIRA 21 februari 2018

De Vereniging voor Sterrenkunde organiseert op zaterdag 24 februari de 'Sterrenkijkdagen' in volkssterrenwacht MIRA, dat die dag open is van 19 tot 23 uur. Het publiek kan er doorlopend terecht om waarnemingen te verrichten. In de loop van de avond zijn er voorstellingen. (DBS)