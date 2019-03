Sterrenkijkdagen bij volkssterrenwacht MIRA DBS

15 maart 2019

09u43 0 Grimbergen De Vereniging voor Sterrenkunde organiseert naar jaarlijkse gewoonte Sterrenkijkdagen. Je kan vanavond en morgenavond vanaf 19 uur dan ook terecht in volkssterrenwacht MIRA.

Het publiek kan doorlopend waarnemingen verrichten en kennis maken met de vele experimenten en maquettes die in onze permanente tentoonstelling staan opgesteld. Wie wil kan ook een multimediavoorstelling bijwonen over onze plaats tussen de sterren. Er zijn in de loop van de avond meerdere voorstellingen.

De Maan is voor 65% verlicht, zodat er met behulp van onze vele telescopen op onze buur heel wat mooie kraters, bergen,... te bewonderen vallen.

Daarnaast is de wintersterrenhemel van de partij met klassiekers als sterrenbeelden Stier, Orion, Tweelingen en de Voerman. Maar naarmate de avond vordert beginnen ook al de lentesterrenbeelden in het oosten te verschijnen.

Vrije toegang. Wie de multimediavoorstelling wenst bij te wonen betaalt 3 euro. Reservatie is niet vereist. Www.mira.be