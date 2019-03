Stef Grosjean nieuwe voorzitter Sp.a Grimbergen DBS

04 maart 2019

15u22 1 Grimbergen Sp.a Grimbergen heeft een nieuw bestuur. Thierry Timmermans geeft na acht jaar de voorzittersfakkel door aan Stef Grosjean (52) uit Beigem.

Grosjean wordt zelf als secretaris vervangen door Shawny Vanhoutteghem (25) uit Strombeek- Bever. “Een oudgediende krijgt de hulp van jong geweld en zo zet sp.a de in 2011 begonnen vernieuwingsoperatie voort”, lacht de kersverse voorzitter. “Na zes jaar constructieve oppositie en een succesvolle campagne die, tegen alle trends en verwachtingen in, uitmondde in het behoud van twee gemeenteraadszetels, gaan we er met de Grimbergse sp.a-afdeling opnieuw tegenaan.”