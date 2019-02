Steeds meer Grimbergse ‘karottentrekkers’ Zelfoogsttuin bioboerderij Den Diepen Boomgaard is een succesformule DBS

15 februari 2019

10u15 0 Grimbergen De zelfoogsttuin van bioboerderij Den Diepen Boomgaard zit in de lift. In 2018 sloten er al 195 zelfoogsters aan (inclusief kinderen). Dat zijn er 80 meer dan een jaar voordien, een stijging van 70%. Nu met de lente start de sociale werkplaats met een nieuwe campagne om nog meer mensen tot de eigen biotuin te brengen.

Samen met het hele gezin oogsten wat anderen zaaien en een heel jaar lang de meest diverse biogroenten smullen: het kan allemaal in bioboerderij Den Diepen Boomgaard. “De zelfoogstformule, die pas drie jaar geleden gelanceerd werd, is intussen al goed voor zowat 50% van onze tuinomzet”, zegt coördinator Sara Heyvaert. “En dat aandeel is nog stijgende. Verder worden er ook heel wat groenten- en fruitabonnementen aan de man gebracht in Brussel en de Vlaamse Rand.”

Wie zelf geen tijd of ruimte heeft voor een moestuin kan lid worden van de zelfoogstgroep meegenieten van het immense aanbod biogroenten. “Je mag ze zelf kraakvers uit het veld of de serre halen. De tuinploeg van Den Diepen Boomgaard bewerkt de bodem, zaait en plant en verzorgt de groenten en het fruit tot alles oogstklaar is. Alles bio dus zonder pesticiden of kunstmeststoffen.”

“En dan is het aan de zelfoogsters: zij mogen in de tuin de groenten oogsten voor eigen gebruik. En dit op het moment dat hen het beste past, het hele jaar door. Ze kiezen ter plekke waar ze zin in hebben. Je dient dan wel eerst met het hele gezin lid te worden van de zelfoogsttuin en je betaalt daarvoor een jaarprijs. Singles of kleine gezinnen betalen uiteraard minder dan grote. En voor specifieke situaties worden de prijzen aangepast.”

Den Diepen Boomgaard is een bioboerderij maar bovenal een maatwerkbedrijf. “Mensen die niet of nauwelijks aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt, terwijl ze wel degelijk talenten hebben, kunnen hier ervaring opdoen. Biogroenten kweken, is dan ook arbeidsintensief. Er wordt bewust gekozen om geen pesticiden of chemische meststoffen te gebruiken. Dus komt er automatisch meer handenarbeid bij kijken. Maar het resultaat is sprekend: de geteelde groenten zijn echte vitaminen- en smaakbommen.”

En dat weten ook de zelfoogsters duidelijk te smaken. “Het is voor ons het eerste jaar dat we meedoen”, vertelt Nele. “We zijn alvast heel enthousiast over de sfeer, de gemoedelijkheid, de heerlijke groenten en tegelijk ook de hulpvaardige mensen. Ook het terug meer met de seizoenen meegaan voelt super.”

Den Diepen Boomgaard heeft vorig jaar ook een nieuwe keuken in gebruik genomen. “Daar worden biogroenten verwerkt tot artisanale producten en gerechten”, vervolgt coördinator Heyvaert nog. “Zo maken we er sinds kort met voedseloverschotten diverse soepen voor de Voedselbank Brussel-Brabant.”

Wie meer wil weten over de zelfoogsttuin kan afzakken naar een vrijblijvende info-avond op dinsdag 26 februari (20-21.30 uur) of op woensdag 13 maart (20-21.30 uur). www.diepenboomgaard.be