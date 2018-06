Stalker (81) burgemeester riskeert 10 maanden 05 juni 2018

02u44 0 Grimbergen Een 81-jarige man uit Grimbergen riskeert tien maanden cel, omdat hij al enkele jaren Kortenbergs burgemeester Chris Taes en een politiecommissaris van de politiezone Herent-Kortenberg zou belagen. Het dispuut tussen beide partijen dateert al uit het begin van de jaren negentig.

De tachtiger heeft sinds toen ruzie met de twee, omdat er problemen waren rond zijn tennisterreinen aan de Elisabethlaan in Kortenberg. Daardoor volgden problemen met het gemeentebestuur, de dienst Stedenbouw en enkele particulieren uit de buurt. De man diende de ene klacht na de andere in bij alle mogelijke instanties. Hoewel hij in 2003 ongelijk kreeg, bleef hij maar brieven sturen. De burgemeester en de commissaris stelden zich elk burgerlijke partij voor 7.500 euro.





Eerder veroordeeld

"Hij werd al eerder voor stalking en het uiten van lasterlijke aangiften veroordeeld. Onder meer door het Hof van Beroep in Brussel op 12 februari 2014. Ondanks die veroordeling zette hij zijn belagingen gewoon verder", klonk het. De man moest ondertussen al een van zijn huizen verkopen om alle dwangsommen te kunnen betalen voor overtredingen op voorwaarden die hij moest naleven.





De kranige tachtiger bleef bij zijn stuk en vroeg maandag op de zitting zelfs kordaat aan de Leuvense correctionele rechter om het duo uit hun burgerrechten te ontzetten. De rechter reageerde echter dat ze daartoe niet de bevoegdheid had. De uitspraak valt op 3 september.





