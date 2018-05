St.-Servaascriterium 12 mei 2018

Op maandag 14 mei vindt in het centrum van Grimbergen het traditionele Sint-Servaascriterium plaats. De Maalbeekspurters, die dit jaar vijftig kaarsjes uitblazen, organiseren twee rittenwedstrijden voor de Vlaamse Wielerfederatie. Om 18.30 uur vertrekken de Masters aan de Groenpoort voor een wedstrijd van veertig kilometer. Een uur later is het aan de amateurs, die 55 kilometer moeten fietsen. Deelnemers moeten zich vooraf in de herberg van Grimbergen inschrijven. Met het Sint-Servaascriterium wordt het kermisweekend afgesloten. (RDK)