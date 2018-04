Spaanse Lindebaan wordt opnieuw geasfalteerd 06 april 2018

Het zwaar geteisterde wegdek in de Spaanse Lindebaan wordt vernieuwd vanaf volgende week. De werken starten op 9 april. "In een eerste fase wordt gewerkt van de Brusselsteenweg tot aan de rotonde met de Sparrenlaan, Prinsenstraat en de Merodestraat en vervolgens wordt het wegdek in het deel tussen de rotonde en de Vilvoordsesteenweg vernieuwd", zegt schepen Chris Selleslagh (Open Vld). De Spaanse Lindebaan deed de voorbije maanden dienst als omleidingsweg voor het verkeer dat normaal via de Brusselsesteenweg rijdt. Hoewel zwaar verkeer (+ 3,5 ton) niet toegelaten was, liep het wegdek toch zware schade op.





Voor de winter liet het gemeentebestuur de straat al eens tijdelijk herstellen om ergere schade door de vorst te voorkomen, maar het wegdek was desondanks toch al snel terug in slechte staat. Sinds 29 maart is de Brusselsesteenweg terug open en bijgevolg kan nu het wegdek in de Spaanse Lindebaan hersteld worden. Tijdens de werken is er een omleiding voorzien via de Brusselsteenweg en de Vilvoordsesteenweg. Afhankelijk van de weersomstandigheden, zullen de werken tot 18 april duren. (DBS)