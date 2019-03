Spaanse Lindebaan gedeeltelijk afgesloten door nutswerken DBS

28 maart 2019

17u03 2 Grimbergen De Spaanse Lindebaan is sinds donderdagvoormiddag gedeeltelijk afgesloten tussen de Grimbergsesteenweg en de Sparrenlaan omwille van nutswerken door distributienetbeheerder Fluvius.

Voor het verkeer komende van de Grimbergsesteenweg en Hellebeekstraat is er een wegomleiding via de Wolvertemsesteenweg. In de andere rijrichting blijft de straat wel open voor het verkeer. Er wordt gewerkt aan de nutsleidingen. De werken zouden tegen vrijdagavond afgerond moeten zijn en dan wordt de weg weer opengesteld.