Sp.a wil af van massa verkiezingsbrochures en -borden DBS

24 november 2018

14u52 0 Grimbergen Sp.a-verkozene Gerlant van Berlaer kwam op de gemeenteraad met een opmerkelijk voorstel: in plaats van zoals nu 16 ton milieubelastende brochures in de Grimbergse brievenbussen te droppen en de gemeente vol borden te zetten, wil hij één gemeentelijke brochure waarin alle partijen voorgesteld worden. Voorlopig is er echter weinig animo bij de andere zes partijen...

“We kunnen campagnes echt niet langer op deze manier blijven voeren”, zegt van Berlaer. “De 16 ton aan brochures betekenen samen met de talloze houten verkiezingsborden van 7 partijen op de meest gekke plaatsen een uitgave van ettelijke tienduizenden euro.”

Die kunnen volgens sp.a veel beter besteed worden. “Als alle partijen nu eens 10% van hun budget inzetten voor één globale brochure zodat de burger alle info in één keer vindt. Dan kunnen we meteen stoppen met de hele gemeente vol nietszeggende afficheborden te zetten. Minstens de helft van wat nu werd uitgegeven kan dan in het lokale verenigingsleven worden geïnvesteerd.”

Van Berlaer wijst erop dat studies aantoonden dat nauwelijks enkele procenten kiezers hun keuze laten bepalen door affiches en flyers. “Dit is dan ook niet meer te rechtvaardigen in tijden van sociale media en tegenover burgers die correcte informatie zoeken.”

Het voorstel kon niet op bijval rekenen van de andere zes partijen. “Een gemiste kans, maar we gaan dit voorstel herwerken, uitdiepen en aanpassen aan alle opmerkingen die werden aangehaald. We gaan dit zeker opnieuw voorleggen aan de volgende bestuursploeg.”