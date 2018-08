Sloop startschot voor prestigieus project APPARTEMENTSBLOK MOET WIJKEN VOOR NIEUWE BIB EN OCMW DIMITRI BERLANGER

30 augustus 2018

02u30 0 Grimbergen Op de hoek van de Soensstraat en Wemmelsestraat zijn grootscheepse sloopwerken bezig. Daar wordt een appartementsgebouw afgebroken om plaats te maken voor een nieuw gemeentelijk gebouw voor de bib en het OCMW. De verouderde infrastructuur op de site van het cultuurcentrum voldeed al langer niet meer aan de normen.

De gemeente wil met een gloednieuw gebouw voor het OCMW en de bibliotheek een nieuwe laagdrempelige trekpleister creëren op de hoek van de Victor Soensstraat en de Wemmelsestraat. Momenteel zijn de afbraakwerken bezig van het flatgebouw dat op de site stond. "We hebben met de vorige eigenaar een verkoopsovereenkomst afgesloten nadat we een schatting hebben laten uitvoeren", zegt cultuurschepen Kirsten Hoefs (CD&V). "Een onteigening voor deze doeleinden was niet haalbaar. De volledige afbraak zal een paar weken in beslag nemen. In afwachting van de nieuwbouwwerken worden tijdelijk een 15 à 20-tal parkeerplaatsen voorzien op het lege terrein."





In de plaats komt een gloednieuw gebouw dat onderdak biedt aan zowel de bib als het OCMW. De bibliotheek barst al jaren uit haar voegen, en ook het OCMW heeft nood aan meer ruimte. "We hopen eind dit jaar of zeker begin volgend jaar te kunnen starten met de werken."





Burger centraal

De Grimbergenaar moet in het gloednieuw welzijnshuis terechtkunnen voor al zijn vragen. "De dienstverlening rond ouderen, kinderen en sociale zaken wordt gecentraliseerd", legde OCMW-voorzitter Trui Olbrechts eerder uit. "Je zal er ook onze welzijnspartners (zoals Webra, Kind & Gezin,...) terugvinden. Dit concept stelt dus de burger centraal en vermijdt dat er van het kastje naar de muur moet gelopen worden. De huidige 50 medewerkers krijgen uiteraard een degelijke werkplek samen met de spelotheek en de 'weeg' van Kind & Gezin."





Bibliotheek van de toekomst

Volgens schepen Hoefs gaat de gemeente tegelijk ook dé bibliotheek van de toekomst bouwen. "De bib zal niet enkel draaien om boeken ontlenen, maar wil ook 'verbinden'. Mensen lopen er eens langs om kranten of tijdschriften te lezen, het internet te raadplegen of een expositie te bezoeken. We hebben dan ook een heuse belevingsbibliotheek voor ogen waar zeker de jeugd zich thuis zal voelen. Ook de volwassenen zullen volop hun gading vinden."





Door beide functies (welzijn en bib) te combineren, zijn er heel wat kosten uitgespaard. "We delen een polyvalente zaal, een leeszaal, de vergaderruimtes en het sanitair." Het budget voor de nieuwbouw , die klaar moet zijn tegen eind 2020, bedraagt 12 miljoen euro.