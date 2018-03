Slechtvalken opnieuw aan het broeden 13 maart 2018

Het nieuwe broedseizoen in de toren van de basiliek van Grimbergen is van start gegaan. Voor het derde jaar op rij is het 'prijs' met het residerende slechtvalkkoppel.





Het eerste eitje is zopas gelegd. "We verwachten dat er snel nog een paar bijkomen", zegt pater Johan Goossens, die zich samen met een paar andere mensen al een paar jaar met de roofvogels bezighoudt. "Meestal zijn het er vier, maximaal vijf. Midden april zullen dan de jongen uitkomen als alles normaal verloopt. Dat is een goede timing, want op 22 april is er de Lentemarkt in Grimbergen waarbij we opnieuw een infostand over de slechtvalken zullen voorzien, met uitleg van allerlei specialisten."





Ook de live-feed van de broedactiviteiten komt er weer aan. Een van de komende dagen wordt de televisie opnieuw geïnstalleerd in de hoek naast de basiliek. Er zitten al sinds 2012 opnieuw slechtvalken in de Grimbergse basiliektoren. Het duurde echter tot 2016 voor de ideale 'match' gevonden werd. Het slechtvalkmannetje is geringd en werd in 2009 geboren in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel.





