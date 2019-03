Slechtvalken broeden al op vier eitjes DBS

12 maart 2019

14u42 0 Grimbergen Het slechtvalkenpaar in de Grimbergse basiliektoren broedt momenteel al op vier eitjes. “De kans bestaat dat er nog een vijfde bijkomt maar normaal stoppen ze op vier”, zegt pastoor Johan Goossens.

Het is al voor het vierde jaar op rij dat er jong leven wordt verwacht hoog in de basiliek. De jongen van toen zijn intussen al een hele tijd uitgevlogen en hebben hun eigen stek voorzien. Deze keer zijn de roofvogels een week vroeger dan normaal aan het broeden geslagen, mogelijk te wijten aan het recente warme lenteweer.

“De broedperiode bedraagt 32 dagen. Tegen Pasen (21 april) verwachten we al volop leven.” Je kan de avonturen van de slechtvalken volgen via de Facebookpagina Slechtvalken in Grimbergen en ook opnieuw via de livestream op de televisie aan het Kerkplein.