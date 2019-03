Slechtvalken broeden al op twee eitjes - en zijn daarmee week vroeger dan gewoonlijk DBS

06 maart 2019

17u27 0 Grimbergen Het slechtvalkenpaar in de Grimbergse basiliektoren is er vroeg bij dit jaar. Het valkenwijfje heeft al twee eieren gelegd.

“Dat is een week vroeger dan normaal”, zegt pastoor Johan Goossens. “We zien dat dit nog het geval is op een aantal plaatsen dus mogelijk zit die warme periode er voor iets tussen.” Het is al voor het vierde jaar op rij dat er jong leven wordt verwacht hoog in de basiliek. De jongen van toen zijn intussen al een hele tijd uitgevlogen en hebben hun eigen stek voorzien. “De broedperiode bedraagt 32 dagen. We verwachten wel dat er nog snel een tweetal eieren bijkomen. Tegen Pasen (21 april) verwachten we al volop leven.”

Je kan de avonturen van de slechtvalken volgen via de Facebookpagina Slechtvalken in Grimbergen en binnenkort ook opnieuw via de livestream op de televisie aan het Kerkplein.