Slechtvalken broeden al op drie eitjes 21 maart 2018

De slechtvalken in de toren van de basiliek broeden momenteel al op drie eitjes, mogelijk zelfs vier. Midden april zullen de jongen uitkomen als alles normaal verloopt. Een goede timing, want op 22 april is er de Lentemarkt in Grimbergen waarbij er opnieuw een infostand over de slechtvalken voorzien is, met uitleg van allerlei specialisten. Je kan de broedactiviteiten ondertussen ook al weer live volgen op de televisie die opnieuw geïnstalleerd werd in de hoek naast de basiliek. (DBS)