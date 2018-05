Sint-Servaasommegang gaat (ondanks regen) door 14 mei 2018

02u36 0 Grimbergen De Sint-Servaasommegang trok ondanks het mistroostige weer na drie jaar opnieuw door het centrum van Grimbergen. "De toeschouwers daagden minder massaal op dan gewoonlijk, maar alle deelnemers liepen wel mee."

Even leek het weer roet in het eten te gooien, maar de Sint-Servaasommegang is zondag om 11uur uitgereden vanaf de Sint-Servaasbasiliek voor de driejaarlijkse stoet. De negen praalwagens en 800 figuranten legden de 3 kilometer lange historische processie af. "Enkel tijdens het tweede gedeelte hadden we minder geluk", zegt voorzitter Jaak Cauwenberghs van het Ommegangcomité. "Om 13 uur begon het stilletjes te regenen. De kledij van de figuranten is erg fragiel en niet waterbestendig. Had het harder geregend, hadden we deel twee moeten annuleren. Maar niemand raakte doornat, dus kon ook het tweede deel zonder problemen uitgaan." Volgens Cauwenberghs reageerden de toeschouwers enthousiast. "Vooral de uitbeelding en de kledij was beter afgewerkt dan de vorige keer. Er daagde wel minder volk op, maar met zo'n weer was dat te verwachten." Voor de organisatie betekent het slecht weer ook wat meer werk. "De natte kledij moet een dag drogen in de sporthal. We kunnen dus pas maandag de boel opruimen." De volgende editie staat in het teken van Sint-Norbertus. (DCFS)