Shuttledienst verbindt zeven keer per dag oevers aan Humbeek Sas Kraanbedrijf Saerens start dinsdag met weghalen van beschadigd brugdek Dimitri Berlanger

21 januari 2019

08u54 5 Grimbergen De gemeente voorziet vanaf dinsdag een shuttledienst voor omwonenden van de onderbroken brug in Humbeek. De bus zal zeven keer per dag pendelen tussen de oevers. Dinsdag begint kraanbedrijf Saerens met het weghalen van het brugdek. Woensdagavond zou er weer scheepvaart moeten mogelijk zijn.

De brug over het Zeekanaal Brussel-Schelde is verschillende maanden buiten gebruik nadat vorige donderdag een vrachtschip tegen het brugdek botste. Daardoor moet iedereen omrijden via Kapelle-op-den-Bos of via de Verbrande brug. Daardoor is vooral de Oostvaartdijk geïsoleerd. Sommige scholieren geraken niet op school en ook voor heel wat werknemers van Krëfel is de situatie problematisch.

“Daarom heeft het gemeentebestuur beslist om 7 keer per dag een shuttlebus in te zetten”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA). “Er is een halte aan de Oostvaartdijk op het grasplein (halte Humbeek brug) en aan de Eldorado (halte Eldorado). De gemeente voorziet ook in een schuilplaats. De bus stopt ook aan Krëfel en Delhaize. Daar kunnen mensen die op de bus willen stappen, hun wagens parkeren.”

De shuttle is mogelijk maar een tussenoplossing. De Vlaamse Waterweg bespreekt dinsdag met het gemeentebestuur het al dan niet inzetten van een veerpont. “Maar zelfs als er dinsdag een beslissing wordt genomen, dan zal dat pont er nog niet meteen liggen. De bussen zullen blijven rijden totdat er een definitieve oplossing is voor tijdens de werken die 4 maanden duren”, aldus nog Roosen. De busdienst is gratis.

Nog voor de start is er al kritiek op de shuttledienst. “Voor het overgrote deel van de inwoners is deze busverbinding geen oplossing”, zegt Jannik Grooten (CD&V). “Rondrijden met hun wagen is gegarandeerd sneller.”

“De mensen aan de oostkant hoeven dus niet per se naar de andere kant van de brug te geraken, maar moeten wel zo snel mogelijk een verbinding met een bus van De Lijn kunnen maken.”

Volgens CD&V is ook niet gedacht aan de mensen die aan de andere kant van de brug moeten geraken om hun boodschappen te doen bij de bakker, apotheek en in het grootwarenhuis. “Er rijden enkel bussen ’s ochtends vroeg en ’s avonds laat.” CD&V hamert dan ook op de komst van een veerpont.

Volgens schepen Roosen werd overlegd met handelaars, scholen en Krëfel. “Elk half uur een bus laten rijden, is onhaalbaar en te duur. We proberen met deze oplossing zoveel mogelijk mensen tevreden te stellen. De uren kunnen nog aangepast worden.”

Dinsdag begint kraanbedrijf Saerens ook met het weghalen van het beschadigde brugdek. Dat gebeurt over water. Even verderop richting Kapelle-op-den-Bos wordt een groot ponton in gereedheid gebracht. Bedoeling is om het brugdek op te tillen en op het ponton te rollen. Daartoe moet ook het waterniveau geregeld worden in de sluis. Daarna wordt het dek naar een atelier in Burcht gebracht. “Woensdagavond zou er – zonder onvoorziene problemen – opnieuw scheepvaartverkeer mogelijk moeten zijn”, besluit Roosen.