Shuttledienst verbindt oevers aan Humbeek Sas DBS

21 januari 2019

08u54 0 Grimbergen De gemeente voorziet vanaf dinsdag een shuttledienst voor omwonenden van de brug. Die is zoals bekend verschillende maanden buiten gebruik nadat vorige donderdag een vrachtschip tegen het brugdek botste. De bus zal in totaal zeven keer per dag pendelen tussen de twee oevers.

Door de onderbroken brug van Humbeek moet iedereen momenteel omrijden via Kapelle-op-den-Bos of via de Verbrande brug. Voor heel wat mensen is dit niet mogelijk, waardoor vooral de Oostvaartdijk geïsoleerd is. Sommige scholieren geraken niet op school en ook voor heel wat werknemers van Krëfel is de situatie problematisch.

“Daarom heeft het gemeentebestuur beslist om een shuttlebus in te zetten op meerdere momenten van de dag”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA). “Er zal een halte gemaakt worden aan de Oostvaartdijk op het grasplein (halte Humbeek brug) en aan de Eldorado (halte Eldorado). De gemeente zal hier aan beide zijden ook een schuilplaats voorzien. De bus zal ook stoppen aan Krëfel en aan de Delhaize. Daar kunnen mensen die vervolgens op de bus willen stappen, hun wagens parkeren. We hebben hierover ook overleg gepleegd met een vertegenwoordiger van de handelaars en van Krëfel.”

De shuttledienst zal mogelijk wel maar een tussenoplossing zijn. De Vlaamse Waterweg zoekt, in overleg met de gemeente Grimbergen, naar een oplossing via een veerpont. Dinsdag zullen ze met een voorstel komen naar het gemeentebestuur. “Maar zelfs als er dinsdag een beslissing wordt genomen, dan zal de pont er nog niet meteen liggen. De bussen zullen blijven rijden totdat er een definitieve oplossing is gedurende de werken die 4 maanden zullen duren”, aldus nog Roosen. De busdienst is overigens gratis.

Uurregeling van Eldorado naar Humbeek Brug: 7.00u - 8.30u - 16.15u - 17.45u (woensdag ook om 12.15 uur voor de schoolkinderen)

Van Humbeek Brug naar Eldorado: 7.45u - 17.00u – 18.30u

Het gemeentebestuur plant eerstdaags ook een bewonersvergadering.