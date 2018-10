Selleslagh zet Open Vld-top voor voldongen feit in Grimbergen: met burgemeestersakte op weg naar gouverneur DBS - MVDB

16 oktober 2018

15u44

Bron: Eigen berichtgeving 0 Grimbergen De Grimbergse Open Vld-schepen Chris Selleslagh is momenteel met zijn burgemeestersakte op weg naar provinciegouverneur Lodewijk De Witte in Leuven.

Het officiële document is ondertekend door de 18 verkozenen van Open Vld, N-VA en Vernieuwing, de lijst van ex-Vlaams Belanger Bart Laeremans. Dat zorgt voor heel commotie omdat daardoor het cordon sanitaire zou doorbroken worden. Op deze manier stelt Selleslagh de Open Vld-top die hem voor de statutaire commissie wil laten verschijnen voor een voldongen feit, al wil hij dat zelf niet gezegd hebben. “Ik volg gewoon de wetgeving...”

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten maakte gisteren serieus nog wat voorbehoud over de beoogde coalitie. “Als dat Vlaams Belangers zijn, dan nemen we daar afstand van en dan hebben wij daar ook statutaire maatregelen voor”, klonk het streng.

“We hebben ons wel degelijk ingedekt. Iedere kandidaat van Vernieuwing heeft een document ondertekend dat eigenlijk een statement is waarmee ze afstand doen van Vlaams Belang. Daar staan vijf punten in zoals bijvoorbeeld werken rond integratie. Iets wat nooit in een Vlaams Belang-programma terug zou te vinden zijn. Zo hebben ze ons overtuigd”, verklaarde Selleslagh gisteren.

