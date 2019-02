Rusthuisbewoners geëvacueerd door… oververhit koffiezetapparaat Robby Dierickx en Dimitri Berlanger

22 februari 2019

07u50 11 Grimbergen Enkele tientallen bewoners van woonzorgcentrum De Bogaet in Humbeek zijn vrijdagochtend een tijdje geëvacueerd als gevolg van een brandje in één van de kamers. Oorzaak van de brand was een oververhit koffiezetapparaat. Er vielen geen gewonden, al moesten twee verpleegsters wel naar het ziekenhuis omdat ze rook ingeademd hadden. De schade bleef beperkt tot de getroffen kamer.

Het vuur brak vrijdagochtend rond 7 uur uit in één van de kamers op de eerste verdieping van woonzorgcentrum Den Bogaet in de Dorpstraat in Humbeek. De rookdetectors werden meteen geactiveerd, waarop het rusthuispersoneel met een evacuatie begon. Enkele tientallen bewoners van de betrokken vleugel werden naar een zaal op de gelijkvloerse verdieping overgebracht. Ook de brandweer werd verwittigd en die was snel én met veel volk ter plaatse. Uiteindelijk kreeg de brandweer het vuur relatief snel onder controle, zodat de schade beperkt bleef tot de getroffen kamer.

“Onder de bewoners vielen geen gewonden, mede door het accurate optreden van het rusthuispersoneel”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld). “Vier personeelsleden ademden wel wat rook in. Twee van hen werden voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis, maar stellen het goed.”

Volgens de eerste vaststellingen brak de brand uit in de keuken van één van de kamers, nadat de bewoner een koffiezetapparaat aan had laten staan. Door de grote schade aan de kamer, krijgt de bewoner tijdelijk elders onderdak in het woonzorgcentrum. Alle andere flats bleven gevrijwaard. De bewoners konden kort voor 9 uur terugkeren naar hun kamers.