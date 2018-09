Runderen en paarden palmen centrum in 03 september 2018

Groot en klein tekende zaterdag present op een zonovergoten jaarmarkt. De runderen en paarden hadden uiteraard het nodige bekijks en in de omgeving van het Kerkplein kon je rustig slenteren tussen de kraampjes. Ook de politici waren uiteraard omnipresent. Gezinnen met kinderen konden zich uitleven in het Prinsenbos tijdens een optreden van de populaire band De Bende. Vandaag is er om 18.30 uur nog het jaarmarktcriterium Jef Mensalt. (DBS)