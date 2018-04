Roemeen loopt rond met Oekraïens rijbewijs 27 april 2018

Een Roemeense twintiger riskeert 3 maanden cel voor het gebruik van valse documenten. De man bood zich vorig jaar aan op het gemeentehuis van Grimbergen met een rijbewijs dat hij naar eigen zeggen in Oekraïne had behaald. De loketbediende bekeek even het document en wist meteen dat het nooit om een echt rijbewijs kon gaan. "Het ging om een slechte kleurenkopie. De beklaagde moet geweten hebben dat dit om een vervalsing ging", aldus het parket. Naast de celstraf van 3 maanden hangt hem ook een boete boven het hoofd. Uitspraak op 8 mei. (WHW)