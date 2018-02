Rode Kruis warmt kamperende ouders op 28 februari 2018

Het Rode Kruis Grimbergen schiet de ouders die aan vrije basisschool Prinsenhof staan te kamperen tijdens deze ijskoude dagen te hulp. Ze hebben er hun mobiele hulppost gestationeerd waar de ouders zich overdag - want ze mogen enkel 's nachts gebruik maken van de verwarmde schoolrefter - even kunnen komen opwarmen. Er is ook een thermos met warm water voorzien om thee te zetten. "Dit is heel sympathiek van die mensen. We kunnen er met een twaalftal tegelijk inzitten", vertelt Raisa Debrouwer die haar zoontje Andreas wil inschrijven. "Overdag is het nog te doen in de zon, maar vooral 's ochtends is het erg koud en bevriezen de tenen wel heel erg snel."





De mobiele post zal er nog tot de inschrijvingen donderdagochtend blijven staan. Ook Jong Open Vld Grimbergen kwam de ouders maandagavond een hart onder de riem steken met hotdogs. (DBS)