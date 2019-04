Rode huisvuilzakken maar beperkt voorradig DBS

04 april 2019

18u04 0 Grimbergen In heel wat verkooppunten zijn de rode huisvuilzakken niet meer beschikbaar. Oorzaak is een laattijdige levering door de nieuwe producent. Verwacht wordt dat in de week van 15 april terug restfractiezakken beschikbaar zullen zijn bij alle verkooppunten.

Het gemeentebestuur is sinds dit jaar overgeschakeld naar een nieuwe producent voor de levering van rode huisvuilzakken. De leverancier liet weten dat de productie vertraging oploopt, waardoor de levering niet volgens de voorziene timing kan gebeuren. Hierdoor dreigt er tijdelijk een tekort aan rode huisvuilzakken (zowel de grote van 60 liter als de kleine van 30 liter) in de winkels.

Het gemeentebestuur zit verveeld met de zaak en roept inwoners op om zuinig om te springen met de rode zakken, door zoveel mogelijk te sorteren en de witte GFT-zakken te gebruiken voor keukenafval.

Er is een tekort bij de meeste verkooppunten. Op sommige plaatsen zijn er helemaal geen rode zakken meer, op andere plaatsen is de voorraad zeer beperkt. Ook in de gemeentewinkel is de voorraad bijna op. In het gemeentehuis zijn geen vuilniszakken verkrijgbaar. De blauwe PMD-zakken en de witte GFT-zakken worden door andere firma’s geproduceerd. Daar dreigt dus geen tekort.

De gemeente verwacht de levering in de week van 15 april. In die week zouden alle verkooppunten dan terug bevoorraad moeten kunnen worden. De prijs van de rode zakken blijft ongewijzigd.