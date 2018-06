Rode Duivels op groot scherm 14 juni 2018

De gemeente Grimbergen plaatst opnieuw een groot scherm op de parking aan het Prinsenbos voor de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. En ook dit jaar wordt een grote opkomst verwacht. Bij de vorige edities waren er per wedstrijd meer dan duizend toeschouwers. Reken er dus maar op dat er onvoldoende parkeergelegenheid zal zijn voor al die voetbalfans. Daarom roept het gemeentebestuur ook op om zoveel mogelijk met de fiets, te voet, of het openbaar vervoer te komen. De parking aan het monument tegenover het gemeentehuis en de parking in de Speelbroek zullen ingericht worden als fietsparkings, en ook naast sporthal Prinsenbos komt er parkeergelegenheid voor fietsers. Komende maandag spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd tegen Panama, om 17 uur. (DBS)