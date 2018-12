Regen speelt 31ste kerstmarkt parten DBS

09 december 2018

19u04 0 Grimbergen De 31ste editie van de Grimbergse kerstmarkt, de grootste in de noordrand, is dit weekend bijna helemaal uitgeregend. De belangstelling was bijgevolg minder groot dan andere jaren hoewel het zaterdag- en zondagavond toch gezellig druk was.

Na de feestdriedaagse vorig jaar, naar aanleiding van de dertigste verjaardag, was het dit jaar tijd voor een ietwat bescheidener editie. Toch konden bezoekers uit binnen- én buitenland de voorbije twee dagen opnieuw door het centrum van Grimbergen kuieren tussen een tachtigtal versierde kerstchalets. Voor elk was er wat wils: ambachtelijke kerst- en geschenkartikelen voor de eindejaarsperiode, ambachtelijke kerstversiering, poffertjes, kastanjes, glühwein en jenever,...

Het gemeentebestuur zorgde ook dit jaar voor de nodige randanimatie: muziekoptredens op het podium en in de straten, de intrede van de kerstman, kinderanimatie en een slotvuurwerk. Dat ging ondanks de stevige wind zondagavond toch gewoon door.

Dat de kerstmarkt te lijden had onder de povere weersomstandigheden mag duidelijk zijn. “Het is inderdaad een natte editie geworden met bijgevolg ook een wat minder talrijke opkomst”, zegt burgemeester Marleen Mertens (CD&V). “Toch waren er wel een aantal piekmomenten. Zaterdagavond was het heel druk en ook zondagavond konden we heel wat bezoekers verwelkomen.”