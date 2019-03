Provincie geeft fiat voor herbestemming Douwe Egbertssite: verenigingen naar ‘De Koffiefabriek’ Dimitri Berlanger

20 maart 2019

17u58 0 Grimbergen De kogel is door de kerk: de leegstaande Douwe Egberts-fabriek in Strombeek-Bever wordt de komende jaren een tijdelijk alternatief voor de gemeentelijke feest- en fuifzaal Fenikshof. Die maakt zoals bekend plaats voor een microbrouwerij. De provincie heeft haar fiat gegeven voor de herbestemming van het industrieterrein. De nieuwe feestzaal zal de naam ‘De Koffiefabriek’ krijgen.

Zoals bekend heeft de abdij van Grimbergen grootse plannen met het Fenikshof. De feestzaal zal plaats ruimen voor een microbrouwerij en belevingscentrum. Dat betekent dat er voor de verenigingen dringend een nieuwe feest- en fuifzaal moet worden gezocht. In het Fenikshof ging zowat alles door van feesten, eetfestijnen, optredens tot fuiven.

De gemeente legde haar eieren in de mand van de provincie voor een alternatief in een fabrieksruimte op de voormalige Douwe Egbertssite aan de Potaarde en dat is terecht gebleken. De provincie keurde de herbestemming van het industrieterrein tot recreatiegebied goed. “Dit is uiteraard geweldig nieuws”, zegt een tevreden schepen van Cultuur Philip Roosen (N-VA). “Deze locatie was op korte termijn de beste oplossing omdat ze met weinig investeringen op relatief korte termijn bruikbaar is. Het enige nadeel is dat ze niet centraal in de gemeente gelegen is, hoewel ze natuurlijk wel zeer goed bereikbaar is.”

Projectontwikkelaar

De gemeente is nu volop bezig met het in orde brengen van de vergunning. “Volgende week hebben we dan een afspraak met projectontwikkelaar Global Estate om het contract af te sluiten. Dan zullen we de huurtermijn, -prijs en wie wat voor zijn rekening neemt voor de inrichting vastleggen. Zo kan bijvoorbeeld een deel van de keuken en de lichtinstallatie van het huidige Fenikshof nog gerecupereerd worden.”

Op tafel ligt een huurperiode van vijf jaar waarbij de gemeente maar voor vier jaar zou moeten betalen. Voor de huurprijs is er een eerste mondeling voorstel geweest van 50.000 euro per jaar. “Maar dat is uiteraard allemaal nog niet afgesproken of vastgelegd in een contract. Het is een beetje geven en nemen”, zegt Roosen.

Start bouw

Veel respijt is er wel niet meer. “In juni wordt het Fenikshof helemaal leeggemaakt voor de start van de bouw van de microbrouwerij. Dat betekent dat de verenigingen vanaf de zomer zonder zaal zitten. We hopen toch om de nieuwe infrastructuur tegen september gebruiksklaar te hebben.”

De kans is groot dat de nieuwe feestzaal de naam ‘De Koffiefabriek’ zal krijgen, naar analogie met de succesvolle cultuurtempel De Kruitfabriek in Vilvoorde. “Het klinkt goed en het dekt de lading, aangezien het om een voormalige koffiebranderij gaat”, aldus nog Roosen.

De bedoeling blijft wel om op termijn een gloednieuwe feest- en fuifzaal te bouwen in het centrum, maar dat zal nog minstens drie jaar in beslag nemen.